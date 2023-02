Entre l'OM et Nice, la haine est oubliée

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Marseille et Nice sont deux villes aussi proches que bouillantes. Et c'est peu dire qu'il y a une grosse rivalité entre les deux clubs. Mais les dirigeants marseillais et niçois ont baissé d'un ton.

Un peu moins de deux ans après le fiasco du match Nice-OM, lequel avait été marqué par le jet d’une bouteille sur Dimitri Payet et de vifs incidents, Pablo Longoria et Jean-Pierre Rivère semblent avoir enfin enterré la hache de guerre. Si le patron du Gym avait reproché à celui de Marseille d’avoir été malpoli à l’encontre de son épouse, tout cela est enfin rangé aux oubliettes, même si ce dimanche aucun supporter niçois n’a été autorisé à venir au Vélodrome pour le match entre les deux clubs sudistes. Et même si en toute fin de mercato l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice se sont retrouvés face à face dans le cadre du transfert de Terem Moffi, l’opposition est restée courtoise et aucun des deux clubs n’est allé trop loin dans les négociations, alors que le joueur avait choisi de quitter Lorient pour Nice.

Longoria et Rivère ne sont plus fâchés

𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃𝘿𝘼𝙔 #OMOGCN ⚡️



Le marathon continue : nos Olympiens accueillent les Aiglons à l’@orangevelodrome ce soir à 20h45 🌋



👤 𝗖𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗧𝘂𝗿𝗽𝗶𝗻 pic.twitter.com/wyXyDBdTgS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 5, 2023

« L’OM s’est positionné sur Terem et c’est son droit. Il n’y a eu aucun souci, on n’a rien eu à leur reprocher. Tout s’est passé entre les deux clubs dans les règles du jeu », a confié une source interne au Gym dans les colonnes du quotidien sportif. Et L’Equipe de préciser que Florent Ghisolfi, le successeur de Julien Fournier à Nice, a les meilleurs rapports du monde avec le président de l’Olympique de Marseille. « Rivère et Longoria se sont expliqués sur l’altercation du 22 août 2021, ils ont fait la paix et se salueront tranquillement dimanche soir. Florent Ghisolfi a des relations apaisées avec l’OM, il dit apprécier Longoria avec lequel il avait travaillé lors du transfert de Jonathan Clauss de Lens vers Marseille l’été dernier. Et Longoria considère de son côté Ghisolfi comme un directeur sportif sérieux et compétent », explique Baptiste Chaumier, journaliste de l’Equipe.