OM : Des renforts au mercato, Marseille peut exploser !

Dans : OM, Ligue 1.

André Villas-Boas a beau avoir une excellente image auprès des supporters de l'OM, le technicien portugais est beaucoup trop expérimenté pour ne pas savoir que la situation pourrait tourner au vinaigre si à la fin de la saison le l'Olympique de Marseille ne finissait pas sur le podium de la Ligue 1 et ne retrouvait pas enfin la Ligue des champions. Mais avec l'effectif actuel, on peut craindre bien des soucis pour André Villas-Boas. Et pour Patrick Blondeau, le mercato d'hiver montrera si Frank McCourt a les moyens de ses ambitions ou pas.

Si cela n'est pas le cas, alors le milliardaire américain de l'OM peut trembler. « Depuis quelques années je suis très déçu de la gestion du club. Avec Duga, nous étions sous l'ère Dreyfus. On a tellement entendu des méchancetés sur lui, mais nous on le sait, le monsieur a beaucoup investi, il ne passait jamais à la télévision, il n’y avait pas de vagues, mais on avait de sacrés joueurs chaque année : Laurent Blanc, Christophe Dugarry…. Depuis les nouveaux propriétaires se sont annoncés et on les a annoncés très riches, ils ont fait rêver Marseille, la ville vit pour l’OM (…) Je pense que le coach a été honnête, et avec un effectif réduit, il ne s'en sort pas si mal. Mais si au mercato, il n’y a pas un renfort, un semblant de quelque chose et des résultats moyens, ça peut exploser », a prévenu l'ancien joueur marseillais, qui attend un investissement supplémentaire de la part de Frank McCourt.