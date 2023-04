OM : Des millions envolés, Longoria et Tudor se chauffent

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM connaît quelques difficultés importantes depuis le début de l'année 2023, surtout à domicile. En plus des résultats décevants, des tensions sont présentes en interne...

A l'instar du PSG, l'OM est un club à part. Un club où le calme ne dure jamais longtemps. Si de gros espoirs étaient présents au début de l'année 2023 à Marseille concernant une victoire finale en Coupe de France et en Ligue 1, les fans ont vite déchanté. Au soir de la 29ème journée de Ligue 1, l'OM est désormais troisième du championnat et sa place sur le podium est menacée. En plus des difficultés déjà présentes dans l'équipe, Igor Tudor et Pablo Longoria connaissent des premières turbulences. Et le coeur du problème serait Vitinha, tout juste arrivé à Marseille.

Tudor et Longoria, de l'eau dans le gaz

Igor Tudor, Pablo Longoria et Javier Ribalta seraient sur les tablettes de la Juventus Turin, indique @laprovence ! 🇮🇹 pic.twitter.com/iebnWY4RMq — BeFootball (@_BeFootball) March 30, 2023

Recruté pour plus de 30 millions d'euros en toute fin de mercato hivernal, Vitinha reste une énorme énigme. Le Portugais ne joue presque pas. Et quand il le fait, on ne peut pas dire qu'il soit transcendant. Contre Montpellier ce vendredi soir, le joueur de 23 ans était titulaire mais n'aura pas su faire la différence. Remplacé par Cengiz Under à l'heure de jeu, Vitinha a même vu son coéquipier turc se montrer plus dangereux que lui. Il est sans doute trop tôt pour parler de flop mais la situation autour de Vitinha tend à l'OM. Selon Jeunes Footeux, Pablo Longoria veut voir le Portugais plus jouer et n'hésite pas à mettre la pression sur Igor Tudor.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

L'objectif est de donner du rythme à l'ancien de Braga mais aussi de rassurer Frank McCourt sur le récent investissement réalisé sur lui. Une situation que tend apparemment l'entraineur croate. Un entraineur croate que l'on dit toujours sur les tablettes de la Juventus, tout comme Pablo Longoria. D'ailleurs, pour Daniel Riolo, il n'y a pas de fumée sans feu dans ce dossier et il ne serait pas étonnant de voir les deux hommes rejoindre la Vieille Dame dans le futur. Sur RMC, le journaliste a notamment indiqué : « Longoria a été marqué, tamponné par la Juve et Tudor l’est aussi. Au fond de moi, je les soupçonne de rêver de retourner là-bas. Pour l’instant, ils sont à l’OM, tant mieux pour l’OM, tant mieux pour notre championnat ». Pas un super climat en tout cas sur la Canebière au moment d'entamer ce sprint final en Ligue 1.