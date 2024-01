Arsenal a tout tenté, l'OM reste en carafe au mercato

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Nuno Tavares est prêté par Arsenal à Nottingham Forest cette saison. Cependant, le Portugais n'a pas beaucoup joué et les Gunners se verraient mieux le vendre cet hiver. C'est d'autant plus vrai que l'OM en a bien besoin.

L'histoire de Nuno Tavares en Angleterre est compliquée. Le latéral gauche portugais n'entre pas dans les plans à Arsenal et cela depuis son arrivée en 2021. Les Gunners le prêtent donc, à l'OM la saison passée, à Nottingham Forest cette saison. Néanmoins, même à Forest, Nuno Tavares ne joue pas beaucoup. Il a disputé 6 matchs seulement dont 3 comme titulaire. On est loin de la confiance accordée par Igor Tudor à l'OM, le seul club où Tavares a pu s'exprimer convenablement depuis Benfica. Le Portugais donnerait tout pour revenir sur la Canebière et l'évolution du mercato pourrait exaucer son vœu.

OM-Tavares, une future union gênée par Forest

En difficulté dans sa quête d'un nouvel arrière gauche, l'OM s'est tourné vers Nuno Tavares. Selon TeamTalk, son ancien joueur est motivé par un retour en Ligue 1. Arsenal est aussi séduit par l'idée, lui permettant de récupérer de l'argent sur une vente. L'opération semble bouclée mais Nottingham Forest n'est pas aussi favorable à ce plan. En effet, le 16e de Premier League compte encore sur Tavares. C'est d'autant plus vrai que le nouvel entraîneur, Nuno Espirito Santo, fait jouer Tavares alors que son prédécesseur Steve Cooper l'avait snobé.

➡️Arsenal réclamerait entre 6 et 8M€ pour le transfert de Nuno Tavares🇵🇹.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/IZeq1fmxHv — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 23, 2024

Arsenal a besoin d'argent pour réaliser de futurs achats, on parle d'un possible intérêt pour Benzema, et aimerait casser le prêt. Or, cela est compliqué car la direction des Gunners n'a pas mis de clause de rappel dans l'accord de prêt. En outre, selon TeamTalk, elle ne peut pas espérer de l'argent venant de Nottingham Forest puisque c'est un prêt avec option d'achat uniquement. Une belle offre de l'OM représente sa meilleure option. Néanmoins, ce beau plan semble s'être écroulé mardi soir avec l'accord Nantes-OM pour Quentin Merlin.