OM : Des maisons sur le maillot, la tenue de l'OM fuite

Alors que tous les clubs de Ligue 1 sont désormais tournés vers la prochaine saison, sachant que l’exercice 2019-2020 a très peu de chances de reprendre après la crise du Covid-19, l’Olympique de Marseille va présenter ses nouveaux maillots.

Si le maillot domicile sera probablement classique avec du blanc et un peu de bleu clair, le prochain maillot extérieur de l’OM va faire couler beaucoup d’encre. Car après un maillot noir et orange, la tunique « away » va passer au bleu marine la saison prochaine. En effet, d’après les informations de RMC Sport, qui a réussi à avoir un visuel de Puma, le deuxième maillot de Marseille pour l’exercice 2020-2021 aura donc une nouvelle couleur, avec le col et le bas des manches recouverts d'un bleu azur. Mais c’est à l’intérieur de cette tunique que l'originalité parle.

Puisqu'avec ce maillot secondaire, l’OM mettra en valeur les quartiers de la ville de Marseille. Des dizaines de bâtiments apparaîtront effectivement sur le tissu, avec la célèbre basilique Notre-Dame de la Garde au centre. Chaque maillot sera d'ailleurs différent, même si la Bonne Mère sera toujours en bonne place sur chaque graphisme. Une tunique qui devrait plaire aux supporters de l’OM, très attachés à leur ville. Ce maillot, ainsi que les autres, seront présentés la semaine prochaine par l’OM et Puma.