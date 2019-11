OM : Depay vraiment blessé ? Marseille se pose la question

Dans : OM.

Sorti à la pause de son match de Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne, Memphis Depay est quasiment forfait pour le choc face à Marseille de dimanche.

L’attaquant de l’Olympique Lyonnais souffre d’une lésion musculaire à la cuisse droite, et ce genre de problème, même si la profondeur n’est pas connue, ne se résout pas en quelques jours. Néanmoins, histoire de faire monter la sauce et le suspense avant le match entre l’OM et l’OL, Le Phocéen avance sa théorie d’un « bluff » du club rhodanien au sujet de la blessure du Néerlandais. Cela va tout de même assez loin.



« Mais il y a un mais. L'hypothèse du bluff n'est pas totalement à écarter. Ou, sans aller jusque-là, d'un rétablissement fulgurant. "Quand on parle d'une lésion, c'est quand même bien vague. Effectivement ça peut être sérieux mais cela peut aussi être très court, surtout si le joueur suit un protocole spécifique, avec un strap adéquat" nous explique le doc d'un autre club de Ligue 1, qui nous invite à nous méfier des diagnostics médicaux délivrés dans la presse avant un match », explique le site spécialisé sur l’OM, visiblement un peu traumatisé par la performance de Memphis Depay au Vélodrome en mars 2018, le Néerlandais ayant marqué le but vainqueur de la tête dans les arrêts de jeu.