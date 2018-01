OM : Dehors Mitroglou ! Carine Galli accuse

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Dimanche, l’Olympique de Marseille s’est débarrassé de Valenciennes (1-0) au Stade Vélodrome, en 32es de finale de la Coupe de France.

A cette occasion, Rudi Garcia a tenté le 4-4-2 tant attendu par les supporters olympiens pour la première fois, avec Kostas Mitroglou en soutien de Valère Germain. Emprunté, l’international grec n’a pas brillé face au 12e de Ligue 2, ratant notamment une énorme occasion juste avant la mi-temps. Néanmoins, l’ancien buteur de Benfica n’est pas l’unique responsable de sa mauvaise forme actuelle selon Carine Galli. Sur la Chaîne L’Equipe, la journaliste a accusé les dirigeants de l’OM… tout en invitant ceux-ci à se débarrasser de Kostas Mitroglou cet hiver.

« Mitroglou a signé le 31 août, c’est la faute des dirigeants de l’OM et non de Kostas Mitroglou. Si tu le voulais vraiment, tu prends le temps de le remettre à 100%, etc… En réalité, le club l’a pris car on lui a proposé à la fin du mercato et que Benfica n’en voulait plus. En plus, le jeu de l’OM n’est pas adapté à Mitroglou car Rudi Garcia a opté pour un jeu davantage en contre que basé sur la possession du ballon. Si l'OM peut prêter Mitroglou, il ne faut pas hésiter afin de prendre un attaquant d’un niveau supérieur » a lancé la journaliste. Ces derniers jours, un intérêt de Besiktas pour Kostas Mitroglou a filtré. Mais le directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta, aurait fermé la porte à un éventuel départ du Grec de 29 ans…