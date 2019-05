OM : Dehors « Eyraud, Garcia et les trous du cul », c'est clair !

Dans : OM, Ligue 1.

Samedi, dans un entretien accordé à l'Agence France Presse, Jacques-Henri Eyraud a demandé aux supporters de l'Olympique de Marseille d'oublier les rancoeurs et de faire corps derrière leur équipe à l'occasion du match contre l'Olympique Lyonnais. Mais le message du président de l'OM a bien du mal à passer au sein des associations de supporters et les Virages du Vélodrome risquent de ramener à la réalité le patron du club phocéen.

Interrogé par 20 Minutes sur la situation actuelle, Rachid Zeroual, responsable des South Winners, ne fait pas dans la dentelle. Et ce dernier d'adresser un message direct à Jacques-Henri Eyraud et aux autres dirigeants marseillais. « Qu’ils se cassent tous. Eyraud, Garcia, et tous les trous du cul qu’ils ont salariés, qui ont fait les grandes écoles à Paris et qui ne comprennent rien au ballon… On ne veut plus les voir ! », explique Rachid Zeroual, qui comme d'autres craint que cela tourne très mal au Vélodrome dimanche soir si l'Olympique de Marseille venait à s'incliner face à Lyon. Car si les South Winners soutiendront encore et toujours l'OM, la moindre étincelle mettra le feu. C'est d'ailleurs pour cela que 300 policiers, contre 200 habituellement, seront mobilisés pour ce match bouillant dont les fans de l'Olympique Lyonnais ont été privé.