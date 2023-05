OM ‍: Déclassé par Tudor, il répond de manière impeccable

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Élu meilleur joueur africain de la saison et membre de l'équipe type de la Ligue 1, Chancel Mbemba a impressionné avec l'OM. Pourtant, le défenseur central a rétrogradé dans la hiérarchie ces dernières semaines. Un déclassement qui ne semble pas perturber le Congolais.

Arrivé du FC Porto, Mbemba a tenu toutes ses promesses en s'imposant très rapidement comme l'un des meilleurs joueurs de l'OM cette saison. Patron de la défense marseillaise, le roc congolais a même été décisif avec 7 buts inscrits pour sa première saison à Marseille. Néanmoins, sur les neuf derniers matchs, l'ancien joueur de Newcastle n'a été titularisé qu'à 5 reprises. Igor Tudor donne plus de temps de jeu à Balerdi, Gigot ou Kolasinac. Une situation qui étonne les supporters de l'OM mais qui ne semble pas chambouler Chancel Mbemba. Interrogé sur cette situation par le journal RFI après son prix Marc-Vivien Foé remporté, le joueur de 28 ans n'a pas bronché et a avoué qu'il ne parlait pas vraiment avec son coach.

Mbemba n'a pas discuté avec Tudor de son temps de jeu

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mbemba (@chancel22)

« D’abord, c’est une fierté quand tu pars au pays pour défendre le drapeau. Après, si je ne joue pas, c’est le choix du coach. Mes amis, mes coéquipiers me demandent si j’ai un problème avec le coach, mais il n’y a rien. Il fait ses choix, il faut les accepter. Moi, je suis à 100%, je suis là pour le club. Est-ce que je trouve injuste de ne plus être titulaire ? Je laisse tout entre les mains de Dieu. Je ne force pas les choses. Si j’ai l’opportunité de jouer, je joue. Sinon, je suis derrière l’équipe et mes coéquipiers. Je n’ai pas discuté avec le coach, je suis là pour travailler » a confié l'international congolais (68 sélections) qui ne se laisse pas disperser pour les récents choix d'Igor Tudor. Le technicien croate n'est pas assuré de rester en poste la saison prochaine à l'OM et Mbemba va probablement vouloir prouver à son futur coach qu'il mérite bien sa place de titulaire à Marseille.