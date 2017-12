OM : Décision imminente dans le dossier Olivier Giroud !

Dans : OM, Mercato, Premier League.

En expliquant la semaine passée lors de Téléfoot qu'Olivier Giroud devait se préoccuper de son temps de jeu s'il voulait disputer le Mondial 2018 avec l'équipe de France, Guy Stéphan a remis la pression sur l'attaquant tricolore à quelques semaines du mercato d'hiver. Et qui dit changement de club pour Olivier Giroud dit forcément Olympique de Marseille, le club phocéen semblant avoir l'oeil sur le buteur d'Arsenal depuis le dernier marché des transferts.

Ce dimanche, le Mirror fait le point concernant l'avenir proche d'Olivier Giroud, en affirmant que les propos de l'adjoint de Didier Deschamps avaient fait mouche et que l'attaquant des Gunners voulait réellement que les choses changent après la trêve hivernale. Cependant, le tabloïd anglais affirme que l'épouse d'Olivier Giroud, enceinte de son troisième enfant, n'envisage pas du tout de quitter Londres, et que les pistes qui mènent à l'OM mais également à Liverpool seraient d'ores et déjà rejetées par ce choix familial. Désireux d'avoir du temps de jeu, mais de rester dans la capitale anglaise, Olivier Giroud pourrait rejoindre West Ham ou Crystal Palace, deux clubs qui se battent pour se maintenir en Premier League, mais qui ont de jolis moyens financiers. A Olivier Giroud de se décider désormais, et d'essayer de convaincre Arsène Wenger de le lâcher au prochain mercato. Et ça, c'est loin d'être gagné. Mais il est évident qu'il va y avoir rapidement des choix de fait.