OM ‍: De Zerbi s’avoue sans solution pour Wahi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté depuis son arrivée cet été, Elye Wahi garde la confiance de son entraîneur Roberto De Zerbi. L’Italien croit au potentiel de son attaquant qu’il invite néanmoins à provoquer sa réussite à l’Olympique de Marseille.

La pression monte autour d’Elye Wahi. Depuis son penalty inscrit à Brest (victoire 5-1) lors de la 1ère journée de Ligue 1, l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a plus trouvé le chemin des filets. Les occasions franches sont pourtant là. Mais l’ancien joueur du Racing Club de Lens fait preuve d’une étonnante maladresse. De quoi agacer les supporters marseillais qui lui ont déjà réservé quelques sifflets. Heureusement pour le renfort estival, Roberto De Zerbi se montre plus compréhensif.

De Zerbi tente de secouer Wahi

L’entraîneur olympien comprend les difficultés d’Elye Wahi, notamment sur le plan mental. Mais l’Italien estime que son avant-centre titulaire doit lui-même provoquer son déclic. « Il s'est bien entraîné toute cette semaine, a confié l’Italien aux médias. C'est un joueur très sensible, qui tient à bien faire les choses. Il a souffert dans cette période car il n'a pas réussi à marquer, à s'exprimer totalement. Je pense qu'il a aussi été malchanceux par moments. S'il avait marqué deux buts contre Reims (2-2), il serait actuellement à un autre niveau. »

« Mais il est jeune, il doit comprendre que même si un match ne se passe pas comme on l'espérait, en termes de finition, lui seul peut changer sa saison, a prévenu Roberto De Zerbi. Nous lui accorderons toujours notre confiance car son potentiel est indiscutable, son potentiel est énorme. C'est un joueur très fort, complet. Tout le monde au club le voulait. Et nous en sommes encore convaincus, encore plus. Mais c'est à lui de faire le premier pas. Et ensuite nous pourrons le tirer vers nous. Mais c'est à lui de faire le premier pas. » Le déplacement à Montpellier, son club formateur, sera peut-être le moment idéal dimanche soir.