OM : Bouna Sarr en équipe de France, Dave Appadoo le détruit !

Dans : OM, Equipe de France.

Bouna Sarr ne le cache pas, il rêve d'intégrer l'équipe de France et comme Didier Deschamps va révéler la semaine prochaine sa liste pour les deux matches de novembre, le défenseur de l'Olympique de Marseille veut croire en ses chances. Soutenu par les supporters de l'OM, qui voient en l'ancien messin la révélation de ce début de saison, Bouna Sarr joue cartes sur tables et a confié qu'il avait été présélectionné en septembre.

Mais sur la chaîne L'Equipe, Dave Appadoo a remis les pendules à l'heure concernant le jeune défenseur marseillais. « Ce côté droit est tellement faible et sinistré en équipe de France, qu’un joueur qui n’est même pas titulaire à l’OM quand l’effectif est au complet, on ne parle pas du Barça, mais de Marseille où son concurrent direct est Sakai, ce n’est pas Cafu. Si tu es remplaçant de Sakai à l’Olympique de Marseille et que tu demandes une place en équipe de France, je me dis que là...Ce n’est pas contre lui, mais je trouve qu’il part de loin. Qu’il s’impose déjà Marseille, s’il a le niveau international il réussira sans souci...moi je crois plus en Kevin Malcuit », a lancé le journaliste, pas convaincu par Bouna Sarr.