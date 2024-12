OM ‍: De Zerbi réclame ce joueur à 22ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM pourrait recruter un milieu offensif lors de ce mercato afin de compenser la blessure de Valentin Carboni. Roberto De Zerbi pousse en interne pour la venue de son ancien joueur de Brighton, Julio Enciso.

Les excellents résultats de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines ont totalement fait oublier aux supporters la blessure de Valentin Carboni, victime d’une rupture des ligaments croisés en octobre avec l’Argentine et out jusqu’à la fin de la saison. Le joueur prêté par l’Inter Milan avait un temps de jeu assez faible en ce début de saison, mais Roberto De Zerbi comptait l’intégrer à son dispositif au fil du temps. C’est raté, et cette blessure que tout le monde a déjà oublié pourrait tout de même avoir des conséquences sur le mercato hivernal de l’OM. A en croire les informations de Live Foot, l’état-major olympien n’est pas contre l’idée de recruter un milieu offensif en janvier afin de compenser l’absence longue durée de Valentin Carboni.

🔵⚪️ Julio Enciso 🇵🇾 #TeamOM



RDZ a tenté de le récupérer l’été dernier



Un blessure la saison dernière, un retour, une belle Copa America, un coach qui ne le considère pas comme prioritaire



Il est temps qu’il retrouve son vrai coach



Roberto De Zerbipic.twitter.com/3l6xbul80d — BAWOAWA (@BAWOAWWA) December 22, 2024

Roberto De Zerbi a une idée très précise en tête du joueur qu’il souhaite faire venir puisque le coach italien serait chaud à l’idée de faire venir Julio Enciso, international paraguayen de Brighton qu’il connait depuis son passage en Premier League. Remplaçant chez l’actuel dixième du championnat anglais, le milieu offensif de 20 ans pourrait être la grosse surprise du mercato hivernal selon nos confrères. Pablo Longoria devra toutefois se creuser les méninges pour trouver une formule susceptible de convaincre Brighton de lâcher un joueur dont la valeur marchande se situe entre 25 et 30 millions d’euros.

Le joueur favorable à l'idée de retrouver De Zerbi ?

En cours de saison, l’OM ne lâchera pas une telle somme sans être assuré de disputer la prochaine Ligue des Champions. Une offre de prêt pourrait donc être transmise aux dirigeants de Brighton, une formule qui pourrait convaincre le club anglais au vu du faible temps de jeu de Julio Enciso lors de la première partie de saison. Le FC Séville est également sur les rangs mais avec Roberto De Zerbi en chef d’orchestre de son projet, l’OM dispose d’un sérieux avantage sur le club andalou. A condition de pouvoir transformer l’essai en réussissant à trouver un accord financier avec Brighton, ce qui sera l’enjeu des prochains jours pour Marseille dans ce dossier.