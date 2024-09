OM ‍: De Zerbi choqué par un de ses joueurs

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable de Roberto De Zerbi en ce début de saison, Quentin Merlin enchaîne les performances de très haut niveau. Défensivement et offensivement, l’international espoirs français a franchi un cap.

Transféré à l’Olympique de Marseille il y a six mois en provenance du FC Nantes pour 10 ME, Quentin Merlin n’avait pas crevé l’écran dans la cité phocéenne sous les ordres de Gennaro Gattuso puis de Jean-Louis Gasset. A l’instar de tous les autres joueurs de l’effectif à l’époque, le natif de Nantes n’était pas dans les meilleures dispositions pour briller mais un départ n’a jamais été à l’ordre du jour le concernant durant ce mercato estival. Et pour cause, Roberto De Zerbi a rapidement signifié à Mehdi Benatia et à Pablo Longoria que le profil de Quentin Merlin pouvait lui correspondre, et le coach italien ne pensait pas si bien dire.

En l’espace de seulement quelques semaines, Quentin Merlin est devenu un joueur indiscutable aux yeux de l’ancien coach de Sassuolo et de Brighton. Fiable défensivement, il est l’une des armes principales de l’OM sur le plan offensif, grâce à ses montées bien senties, sa complicité avec Luis Henrique et ses centres toujours très précis. Dans son édition du jour, La Provence revient sur le début de saison éclatant de Quentin Merlin et nous apprend que Roberto De Zerbi a été épaté par les performances de l’ancien Nantais en ce début de championnat.

Quentin Merlin enchante Roberto De Zerbi

« C’est vraiment une surprise. Je savais que c’était un joueur fort, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il ait un si grand impact sur nos matchs. C’est un joueur qui nous permet aussi de changer de système en cours de rencontre » se réjoui Roberto De Zerbi, épaté par Quentin Merlin depuis sa prise de fonctions. Parfois utilisé dans un rôle de joueur à l’intérieur du jeu, l’ancien Nantais est aussi à l’aise dans un rôle de latéral offensif plus classique comme face à Reims et Toulouse lors des deux dernières journées.

Sa qualité technique au-dessus de la moyenne en fait un joueur à l’aise dans plusieurs schémas, une aubaine pour Roberto De Zerbi, qui compte bien en profiter pour tirer le maximum du potentiel de Quentin Merlin dans les mois à venir. Pour l’OM, le début de saison canon de son latéral gauche tombe à pic car à ce poste, le coach italien ne dispose pas de vraie solution de repli, si ce n’est Pol Lirola, néanmoins plus à l’aise sur le côté droit.