OM : Cet indésirable refuse de partir, le mercato commence mal

Dans : OM, Mercato.

Durant le prochain mercato estival, la question du gardien de but va se poser du côté de l’Olympique de Marseille.

Qui sera dans la cage du club phocéen lors de la saison prochaine ? Pour l’instant, cette interrogation reste sans réponse. Bien décidé à rester dans son club, Steve Mandanda n’a pourtant plus l’assurance d’être le numéro un. En effet, la direction souhaite recruter un nouveau portier pour le mettre en concurrence avec le champion du monde. Mais quid de Yohann Pelé, alors que l'OM veut aussi donner sa chance à ses jeunes gardiens comme Amadou Dia ? Là encore, le flou règne autour de l’avenir du gardien de 36 ans.

Prolongé jusqu’en 2020 il y a un an, Pelé n’aurait plus vraiment d’avenir à Marseille, même plus au poste de doublure. Autant dire que son départ serait inéluctable au cours des prochains mois… ou pas. Selon La Provence, le portier ne serait pas enclin à quitter la formation olympienne, surtout qu’il touche une belle rémunération au Vélodrome. Ce qui signifie donc que l’OM pourrait traîner Pelé comme un boulet. Un de plus...