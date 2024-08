OM ‍: De Zerbi a craqué, cet indésirable s'éloigne du loft ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Indésirable au début de l’été, Geoffrey Kondogbia a convaincu Roberto De Zerbi de le conserver à l’OM. La direction guette toujours de potentielles offres, mais l’international centrafricain est parti pour rester.

Dès son arrivée à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a affiché le souhait de rebâtir l’effectif du sol au plafond. Le mercato prouve que l’ancien coach de Brighton n’était pas satisfait de l’effectif puisque l’OM a déjà recruté sept joueurs (Brassier, Hojbjerg, Carboni, De Lange, Cornelius, Koné, Greenwood) en attendant Rulli et au moins un attaquant dans les prochains jours. Certains cadres de la saison dernière ont fait les frais des choix de Roberto De Zerbi. C’est notamment le cas de Jordan Veretout, Samuel Gigot ou encore Chancel Mbemba, envoyés dans le loft et qui s’entraînent avec la réserve, en attendant une offre satisfaisante pour tout le monde.

Kondogbia a réussi à séduire De Zerbi

Geoffrey Kondogbia n’a pas été loin de rejoindre ses camarades de l’an passé dans ce loft, mais l’ancien joueur de l’Atlético a profité de la blessure de Rongier, de la mise à l’écart de Veretout et des vacances accordées à Koné au début de la préparation pour se faire une place dans le groupe dirigé par Roberto De Zerbi. Le coach italien avait besoin de milieux de terrain pour les matchs amicaux et a donné sa chance à l’international centrafricain par la force des choses. Selon L’Equipe, Geoffrey Kondogbia a rapidement affiché une détermination sans faille à l’idée de prouver sa valeur à son nouveau coach, et celui-ci y a été très réceptif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Geoffrey Kondogbia (@kondogbia)

L’état d’esprit du joueur a séduit Roberto De Zerbi, à tel point que Kondogbia est parfois cité en exemple pour sa mentalité exemplaire. Au-delà de ça, les performances de l’ancien Madrilène lors des premiers matchs amicaux ont été satisfaisantes et De Zerbi l’estime compatible à son système. Il a besoin d’un joueur puissant pour épauler Hojbjerg au milieu de terrain, Koné étant lui perçu comme un joueur plus offensif. Le quotidien national indique que la tendance est donc à ce que Geoffrey Kondogbia, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2026, reste au club. Du côté de la direction, on reste cependant attentif aux offres car le joueur a la cote en Arabie Saoudite, en Turquie et en Angleterre. Son salaire, le deuxième le plus élevé de l’effectif avec celui de Jordan Veretout, faisait de lui un indésirable au début de l’été. A priori, ce n’est plus le cas même si avec cette direction de l’Olympique de Marseille, tout peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre.