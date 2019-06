OM : De plan C à piste n°1, Arsenal fonce sur Thauvin !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dans l’obligation de vendre avant de recruter afin de rester dans les clous du fair-play financier, l’Olympique de Marseille pourrait se séparer de Florian Thauvin. Ce n’est pas la volonté première de Zubizarreta et de Villas-Boas, mais l’international tricolore est sans conteste le joueur ayant la valeur marchande la plus importante au sein de l’effectif, le président Eyraud le valorisant à hauteur de 50 ME. Et s’il ne croule pas sous les offres, le natif d’Orléans figure dans le viseur d’Arsenal. Une information lâchée ce week-end par Sky Sports, et confirmée ce lundi par Le Phocéen. Le média pro-OM a d’ailleurs interrogé une personne proche du club londonien, qui a confirmé l’information en apportant quelques détails.

« Ils avaient pris contact avec deux joueurs de Premier League, Ryan Fraser de Bournemouth et Wilfried Zaha de Crystal Palace. Mais sans Ligue des champions, et quand on sait les tarifs entre clubs anglais, ils peuvent d'ores et déjà oublier ces pistes. Depuis quelques jours, on parle de Thauvin à Arsenal et effectivement ça pourrait coller avec les besoins du club mais il y a d'autres priorités pour les propriétaires. Cela fait trois ans qu'Arsenal ne joue plus la Ligue des champions, alors niveau recrutement, le club prend ce que les autres ne veulent pas, il ne faut pas faire la fine bouche à un certain niveau. Ils recrutent Lacazette parce que l'Atletico Madrid était interdit de recrutement à ce moment-là, sinon le joueur serait parti en Espagne » explique-t-il, indiquant clairement qu'à la base, Thauvin n'était que le troisième choix d'Arsenal. Mais qu'il est, par la force des choses, devenu la cible numéro un désormais. Reste que pour l’heure, il est impensable pour Arsenal de proposer 50 ME pour Thauvin, ce qui bloque automatiquement ce dossier.