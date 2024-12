OM ‍: De héros à zéro, cet attaquant à 17ME respire mieux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Personne n'a oublié l'incroyable clip saluant sa signature à l'OM lors du mercato estival 2023. Un an plus tard, Iliman Ndiaye a quitté Marseille et ne s'en porte pas plus mal.

Pendant plusieurs semaines, des supporters marseillais avaient envahi les réseaux sociaux de Sheffield United afin que le club anglais finisse par craquer et laisse partir Iliman Ndiaye vers l'OM. L'attaquant international sénégalais n'avait jamais caché l'amour qu'il avait pour le club phocéen et cette opportunité unique de rejoindre Marseille lui mettait des étoiles dans les yeux. Au point même que dans l'allégresse générale provoquée par sa signature à l'OM, il avait recréé une vidéo devant la gare Saint-Charles, similaire à celle qu'il avait tournée quand il était petit.

Oui, mais voilà, un an plus tard, Iliman Ndiaye a déjà quitté l'OM après une saison compliquée qui aura vu les hourras être remplacés par des sifflets lors de ses apparitions au Vélodrome. Acheté 17ME et revendu 18ME à Everton, l'attaquant de 24 ans a retrouvé des couleurs sous le maillot du club de Premier League. Et lorsqu'il faut expliquer ce passage raté à l'Olympique de Marseille, il y a des explications.

Il était plus fait pour la Premier League que pour l'OM

𝗜𝗹𝗶𝗺𝗮𝗻 𝗡𝗱𝗶𝗮𝘆𝗲, 𝗱𝘂 𝗿𝗲̂𝘃𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ 💭



Le milieu offensif sénégalais 🇸🇳 rejoint l’OM en provenance de Sheffield United#OdysséeMassalia 🏛️🔵⚪️ pic.twitter.com/WIsBgH0uBQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 1, 2023

Répondant au quotidien L'Equipe sur cette unique saison passée à l'OM, Diomansy Kamara, ancien international sénégalais et qui a joué en Premier League, estime qu'Illiman Ndiaye n'avait sans doute pas prévu toute l'attention qu'avait engendré sa possible signature à l'Olympique de Marseille. « lliman a sans doute été étouffé par le contexte marseillais, l'attente était beaucoup trop grande. À Everton, il est plus dans un club à sa dimension, l'Angleterre met mieux en avant ses qualités, et lui aussi a pris un préparateur physique », explique l'ancien footballeur.

De son côté, Idrissa Gueye, qui est coéquipier de Ndiaye à Everton et qui a porté, lui, le maillot du PSG, l'attaquant passé par Marseille était plus fait pour la Premier League que la Ligue 1 : « Il était très content de revenir en Angleterre, un pays qui lui convient bien, avec un jeu ouvert, du box-to-box sans arrêt »