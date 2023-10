OM ‍: David Friio évincé, Pablo Longoria va trancher

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’organigramme de l’OM a été chamboulé par le départ du directeur du football Javier Ribalta… et ce n’est pas fini. Actuel directeur sportif, David Friio pourrait être le prochain dirigeant à quitter le club phocéen.

Mis en avant par l’Olympique de Marseille au côté de Jacques Abardonado au moment de la crise institutionnelle ayant frappé le club il y a trois semaines, le directeur sportif phocéen David Friio est désormais sur le départ. En effet, d’après les informations de L’Equipe, le dirigeant de 50 ans pourrait être évincé. Il fait l’objet de « discussions en interne » alors que Pablo Longoria cherche un successeur à Javier Ribalta.

Parmi les favoris, Mehdi Benatia est évoqué comme un candidat crédible. Le nom de Paolo Maldini est également sorti. Quelle que soit l’identité du futur dirigeant recruté, il sera placé sous l'autorité de Stéphane Tessier et aura un grand pouvoir sur le sportif et sur le recrutement. Forcément, ce futur dirigeant empiètera sur le champ de compétences actuel de David Friio, raison pour laquelle un départ est à l’ordre du jour pour le directeur sportif de l’OM. Pablo Longoria se donne encore quelques jours pour trancher et trouver la meilleure formule pour le club olympien mais plus que jamais, le départ de David Friio est dans les tuyaux.