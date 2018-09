OM : D'un seul coup grosse inquiétude pour la cheville de Mitroglou !

Dans : OM, Ligue 1.

Passeur décisif, mais malheureusement sorti sur blessure lors de la victoire de la Grèce en Estonie, Kostas Mitroglou ne semblait pas trop sérieusement atteint à la cheville, pour le plus grand soulagement des supporters de la Grèce et de l'Olympique de Marseille. Mais ce lundi après-midi, NovaSports, célèbre média grec, plombe d'un seul coup l'ambiance. Car selon cette source, Kostas Mitroglou souffre toujours au point de ne pas pouvoir s'entraîner et sa participation à la rencontre de mardi en Hongrie, pour le compte de la Ligue des Nations, semble très compromise.

« Les premières estimations d'après-match parlaient d'une blessure légère pour Kostas Mitroglou et on disait que mardi, contre la Hongrie, il serait prêt à être à jouer. Cependant, les données ont changé. La cheville de Mitroglou est toujours très enflé, et il est resté à l'hôtel pour se rétablir, n'essayant même pas de courir. Ce lundi matin, Mitroglou souffrait beaucoup et désormais tout montre qu'il y a peu de chance qu’il soit rétabli pour le rencontre de mardi », précise NovaSports, guère optimiste concernant l'attaquant marseillais de l'équipe de Grèce. Une information qui va inquiéter du côté de l'OM où on se réjouissait de la forme de Kostas Mitroglou en ce début de saison.