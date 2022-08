OM : Cristiano Ronaldo à Marseille, jeu set et match...

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis l'annonce par un journaliste italien d'un contact noué entre l'OM et l'agent historique de Cristiano Ronaldo, cela s'agite sur les réseaux sociaux. Le club phocéen veut calmer le jeu.

En l’espace de quelques heures, le journaliste italien Niccolo Ceccarini a rendu hystérique une partie des fans de l’Olympique de Marseille en affirmant sans aucun détour que les dirigeants du club phocéen avaient noué un premier contact avec Jorge Mendes, l’agent emblématique de CR7. Sachant que depuis quelques semaines, et face à l’absence de pistes pour Cristiano Ronaldo, les supporters marseillais réclamaient que leur club tente sa chance, tout était présent pour un buzz XXL sur la planète Mars. Et cela a évidemment été le cas, au point que la rumeur lancée par Niccolo Ceccarini est arrivée jusqu’aux oreilles des responsables de l’OM.

Marseille répond à un possible intérêt pour Cristiano Ronaldo

Plutôt que de laisser l’histoire prendre une ampleur démesurée, et même si cela ne changera probablement pas grand-chose, l’Olympique de Marseille a fait savoir, via RMC, qu’il n’existait aucun contact avec Jorge Mendes et que Pablo Longoria n’avait nullement l’intention de recruter Cristiano Ronaldo, lequel est en extrême délicatesse avec Manchester United. Une réponse claire et nette du club phocéen, même si tant que CR7 n'aura pas choisi son futur club, cette possibilité trottera dans les têtes marseillaises. L'idée de voir la star portugaise s'offrir un dernier challenge sportif en jouant la Ligue des champions sous le maillot de l'OM dans un Vélodrome bouillant étant forcément très forte. Il reste encore onze jours à rêver du côté de Marseille, même si Erik ten Hag pourrait tuer définitivement le suspense en décrétant que Cristiano Ronaldo ne partira pas cet été.