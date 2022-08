OM : Cristiano Ronaldo à Marseille, contact officiel avec Jorge Mendes !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte encore se montrer actif sur le marché des transferts. Un grand nom est même espéré depuis quelque temps : Cristiano Ronaldo.

Les troupes d'Igor Tudor auront la chance cette saison de jouer toutes les compétitions. Le retour de l'OM en Ligue des champions sera notamment très attendu, à la fois par les joueurs, les supporters et la presse. Afin de faire bonne figure sur la scène européenne, Pablo Longoria et son équipe travaillent sur le mercato. Si ce dernier a pris un peu de retard après le départ de Jorge Sampaoli, les Phocéens comptent désormais une dizaine de joueurs arrivés. Et ce n'est pas terminé. Un renfort offensif pourrait être signé, surtout en cas de départ de Bamba Dieng et de Cédric Bakambu. Et quoi de mieux que de rêver à... Cristiano Ronaldo.

Ronaldo à l'OM, c'est possible ?

Depuis 2011, l'OM doit composer avec la suprématie nationale du PSG. Les Franciliens recrutent presque chaque été des grands noms. C'est loin d'être le cas pour les Marseillais. Alors quand un joueur XXL est annoncé sur la Canebière, l'effervescence gagne la ville. On a d'ailleurs pu s'en apercevoir lors du transfert récent d'Alexis Sanchez. Mais en cette fin de mercato, l'OM pourrait rafler bien plus gros. Désireux de quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo est à la recherche presque désespérée d'un nouveau challenge. Mais son âge (37 ans) et son énorme salaire (17 millions d'euros par an) sont des énormes freins. Recalé par beaucoup de clubs, CR7 ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Mais son agent, Jorge Mendes, veut étudier toutes les possibilités et c'est là que le nom de l'Olympique de Marseille est évoqué.

Selon les informations du journaliste italien Niccolò Ceccarini, des contacts ont été établis entre Jorge Mendes et l'OM concernant Cristiano Ronaldo ! De quoi faire rêver les fans marseillais les plus optimistes le spécialiste transalpin du mercato n'ayant aucun doute sur son scoop. Seulement, difficile d'imaginer le club phocéen pouvoir se permettre une telle folie, à moins que le Portugais ne fasse d'énormes sacrifices financiers, ce que les supporters de l'Olympique de Marseille croient réellement. Erik Ten Hag le rappelait récemment en conférence de presse : il compte sur les services de Cristiano Ronaldo. Et la récente arrivée de Casemiro chez les Red Devils pourrait jouer beaucoup de choses pour le convaincre de rester.