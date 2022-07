Cristiano Ronaldo à l'OM, un vrai coup de folie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sur le départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo veut rejoindre un club qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Absent de l’entraînement de Manchester United depuis la reprise, Cristiano Ronaldo a fait part à ses dirigeants de ses envies d’ailleurs. En effet, l’international portugais n’envisage pas une seconde de ne pas disputer la Ligue des Champions et par conséquent, un départ de Manchester United est urgent à ses yeux. Au cours des derniers jours, les rumeurs d’un départ de CR7 vers l’Atlético de Madrid reviennent avec insistance, ce qui n’a pas manqué de provoquer une onde de choc au sein de son ancien club du Real Madrid. Mais une surprise est encore possible dans le dossier Cristiano Ronaldo selon Piers Morgan, un proche du buteur de Manchester United. « Je pense qu’il est très peu probable de revoir Cristiano Ronaldo avec le maillot de Manchester United. Il pourrait jouer dans un endroit très surprenant la saison prochaine » a-t-il déclaré.

Le #RonaldOM en folie sur Twitter

C’est ce soir là que tout s’est décidé dans sa tête. #RonaldOM pic.twitter.com/XrVUaD6eE0 — MercatOM (@Mercat_OM) July 19, 2022

Il n’en fallait pas plus pour enflammer les supporters du club le plus imprévisible de France, l’Olympique de Marseille. A tel point que les supporters de l’OM ont placé le #RonaldOM en top tweet à l’échelle mondiale dans la nuit de mardi à mercredi. « le hashtag #RonaldOM est du second degré, c'est vrai. mais il cache une réalité qui relève du premier degré : le besoin qu'ont les supporters de l'OM de rêver », « Comment ne pas s’endormir en pensant à Jordan Amavi centrer sur la tête de Ronaldo lors de la première journée de Ligue 1 #RonaldOM », « Dans la vie pour avancer faut rêver #RonaldOM », « ON L'A FAIT : #RONALDOM EST EN TENDANCE NUMERO 1 AU MONDE ! », « Longoria : "Prêt avec OA 15M + 5 bonus et vous prenez 95% de son salaire en charge" #RonaldOM #TeamOM » ou encore « Titi c toi le boss entrain de poser avec Cristiano. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour que vous voyez ça #RonaldOM » peut-on lire sur Twitter, où les supporters de l’OM ont usé de leur légendaire second degré pour s’enflammer au sujet d’un potentiel transfert de Cristiano Ronaldo à l’Olympique de Marseille. De manière plus sérieuse, la déclaration de Piers Morgan a en tout cas jeté un énorme trouble sur l’avenir de CR7, dont le futur club est plus mystérieux que jamais. D’autant que la piste de l’Atlético -bien que réelle- n’est pas simple à concrétiser dans la mesure où les Colchoneros doivent vendre deux joueurs afin de pouvoir ficeler la venue de Cristiano Ronaldo et de son salaire XXL.