OM : Cristian Pavon, l'offre argentine faite à Marseille

Jorge Sampaoli a donné à Pablo Longoria une liste de joueurs qu'il souhaite voir à l'Olympique de Marseille. On ne sait pas s'il y avait Cristian Pavon, mais l'OM a été contacté à ce sujet.

À force de vouloir recruter des joueurs venus d’Amérique du Sud à la demande son entraîneur argentin, l’OM pourrait jouer la Copa Libertadores plutôt que l’Europa League la saison prochaine. Une fois cette boutade passée, c’est une évidence, en acceptant de venir remplacer Andre Villas-Boas sur le banc du club phocéen, Jorge Sampaoli avait prévenu qu’il souhaitait avoir son mot à dire dans le mercato réalisé par Pablo Longoria. On l’a vu dans le dossier Gerson, pour lequel le technicien argentin a milité, et cela pourrait également l’être concernant Cristian Pavon, l’attaquant international Albiceleste de 25 ans, que Sampaoli a eu sous ses ordres avec sa sélection. Sous contrat encore un an avec Boca Juniors, l’ailier droit sort d’une saison mitigée avec le LA Galaxy où il avait prêté.

Ce mercredi, La Provence affirme que du côté de Boca Juniors on a contacté Pablo Longoria afin de savoir si une opération de type échange ne pourrait pas se goupiller en incluant Cristian Pavon et Dario Benedetto. Ce dernier, qui n’est plus du tout souhaité par Sampaoli, cherche un club, mais le quotidien régional précise qu’il ne veut pas immédiatement quitter l’Europe et qu’il est peu probable que Pipa Benedetto valide un tel échange. Sur le plan footballistique, si Pavon a longtemps été considéré comme un grand espoir du foot argentin, ces dernières années il a été plus discret, au point même qu’on peut se demander si l’Olympique de Marseille ira loin dans des discussions avec Boca Juniors pour l'attaquant.