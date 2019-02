Dans : OM, Ligue 1.

Malgré la victoire à Dijon (1-2) vendredi en Ligue 1, l’erreur de Steve Mandanda n’est pas passée inaperçue.

L’Olympique de Marseille a en effet concédé l’ouverture du score de Jordan Marié après une frappe de Fouad Chafik, mal repoussée par le gardien olympien. Quelques années auparavant, personne ne se serait attardé sur cette action. Mais cette saison, et même depuis son retour en 2017, l’international tricolore n’est plus « Il Fenomeno », le surnom donné au portier longtemps décisif à l'OM. Si les supporters s’agacent et critiquent Mandanda, Rolland Courbis lui prédit une grande fin de saison.

« Un garçon avec ce caractère-là, ces qualités, je pense qu’il peut très bien revenir et faire un gros sprint final, a annoncé l’ancien coach de l’OM sur RMC. On le voit assez malheureux sur certaines de ses interventions comme vendredi. Je ne suis pas trop inquiet, je le connais bien. Il doit être vexé en ce moment de ne pas être au top. On le considère depuis de nombreuses années comme un extraterrestre du côté de l’OM, et là, il ne l’est plus. Là il est normal. » Reste à savoir si Marseille peut se contenter d’un gardien « normal ».