OM : Zubizarreta annonce des conséquences terribles

Déjà dans le rouge avant le début de la crise sanitaire, l’Olympique de Marseille va d’autant plus souffrir de l’arrêt probable de la saison de Ligue 1. Son prochain mercato s’annonce donc compliqué.

Le football français a pris un coup sur la tête mardi. Alors que les instances préparaient un calendrier ainsi qu’un protocole médical, le Premier ministre Edouard Philippe a interdit une reprise jusqu’en septembre. Résultat, les pensionnaires de Ligue 1 devront continuer à survivre sans les recettes des droits TV et de la billetterie. Un coup dur supplémentaire pour l’Olympique de Marseille, déjà en grande difficulté financière avant cette crise, et dont le directeur sportif Andoni Zubizarreta a confirmé un prochain mercato compliqué.

« C'est un coup financier à tous les niveaux, et qui touche tout le monde de façon générale, a constaté le dirigeant marseillais sur Catalunya Radio. On verra comment on pourra gérer ça. C'est difficile de commencer à parler de prévisions quand tout est arrêté. Personne ne sait comment ça va se passer pour le mercato. Il y a moins de rentrées d’argent. Par exemple, nous ne toucherons pas tous nos droits TV. Ça aura de l’influence et ce sera une situation où il y aura moins d'argent. On ne doit pas s'attendre à un monde du football qui va vers le haut, mais à un monde du football qui va vers le bas. » Plus que jamais, l’OM devra impérativement vendre des joueurs pendant la prochaine période des transferts.