OM : Coup dur au mercato, Kamara ne vaut plus grand-chose

Ouvert à un possible départ cet été, en fonction du projet sportif de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara pourrait représenter une belle affaire sur le marché des transferts. En effet, la presse italienne croit savoir que son prix a sensiblement chuté à cause de sa situation contractuelle.

Présenté comme la plus grosse valeur marchande de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara (21 ans) peut considérablement soulager les finances de son club formateur en cas de transfert. La cote du milieu défensif ou défenseur central n’a cessé d’augmenter ces dernières années, et peut-être encore un peu plus cette saison durant laquelle le minot est devenu un cadre intouchable dans le onze de départ. Et ce peu importent le nom et la philosophie de l’entraîneur.

Kamara pour moins de 20 M€

Le problème pour la direction olympienne, c’est que Boubacar Kamara arrive bientôt à un an de la fin de son contrat qui expire en 2022. Cette situation, en plus des conséquences de la crise sanitaire sur les prix du marché des transferts, provoque donc une baisse inévitable de sa valeur, prévient Calciomercato, qui affirme que l’OM ne pourra plus réclamer 40 millions d’euros. Nos confrères estiment désormais que le Marseillais convoité par la Juventus Turin et par le Milan AC vaut moins de la moitié !

Si l’estimation se confirme, il s’agirait d’un coup dur pour le pensionnaire du Vélodrome, qui envisage peut-être de rebâtir son effectif grâce à une vente importante. D’autant que Boubacar Kamara vient clairement d’ouvrir la porte à un départ en conférence de presse. « Il reste cinq matchs décisifs. Ensuite, je vais me poser cet été et réfléchir à la suite, a-t-il prévenu. C'est plus le projet sportif qui pourrait me convaincre (de rester) car maintenant ça fait bientôt quatre ans que je suis en pro. J'ai tout vécu ici. (…) Après tout ce que j’ai vécu à l’OM, je suis prêt à aller n’importe où. » Surtout si son prix attractif intéresse du beau monde.