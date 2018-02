OM : Alessandrini sort de sa tanière pour détruire Bielsa !

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

Romain Alessandrini est un homme comblé au LA Galaxy, en MLS. Après des débuts très réussis (13 buts, 12 passes décisives), l’ancien attaquant de l’OM s’apprête à entamer sa deuxième saison. Mais même aux USA, il n’oublie pas la Ligue 1 et particulièrement son club de cœur. Ainsi, dans une interview accordée à So Foot, il est revenu sur la saison 2014-2015. Une saison particulière pour l’OM puisqu’il s’agit de « l’époque Bielsa », durant laquelle Marseille ne s’est pas qualifié pour la Ligue des Champions malgré des performances de haute volée durant six mois.

Pas franchement en admiration devant l’ex-coach du LOSC, Romain Alessandrini en a remis une couche. « Je suis peut-être l’un des seuls, avec deux-trois autres, à avoir égratigné le grand Bielsa. Parce que les autres ont peur, tout simplement. Bielsa, c’était – et c’est encore – un sujet sensible en France. Il dégage quelque chose. C’est un Monsieur quand même. Vraiment. On le respecte pour ça. Mais pourquoi cacher qu’il n’a jamais rien gagné, qu’il a lâché toutes les équipes qu’il a eues ? On dit juste que c’est un très grand entraîneur parce que Guardiola a dit qu’il s’était inspiré de lui ? Faut arrêter… » s’est lâché Romain Alessandrini, sur qui il ne faut définitivement pas compter pour tresser les louanges de Marcelo Bielsa. Des déclarations qui ne devraient pas manquer de faire réagir du côté des supporters olympiens…