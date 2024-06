OM ‍: Coup de tonnerre pour Clauss, De Zerbi change tout

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Le latéral droit de l’OM estime que l’arrivée prochaine de Roberto De Zerbi sur le banc peut changer sa décision pour son avenir alors qu’un départ était de plus en plus dans les tuyaux.

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont de plus en plus impatients. Depuis une semaine environ, ils savent que Roberto De Zerbi sera le nouvel entraîneur de l’OM, mais l’information n’est toujours pas officielle alors que le calendrier complet de la Ligue 1 est sorti ce vendredi après-midi. En attendant, l’optimisme est à nouveau de mise à l’OM puisqu’un accord est en place entre toutes les parties, et cela est également valable du côté des joueurs. Alors qu’un départ semblait inévitable il y a encore quelques jours, Jonathan Clauss va peut-être revoir ses plans du fait de l’arrivée du technicien italien. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre en conférence de presse avec l'Équipe de France ce dimanche : «L’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM peut peser dans la balance. Quand vous savez qu’un coach arrive avec de tels principes, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres. Cela rebat peut-être les cartes et on verra ce qui se passera cet été».

Clauss veut rester, un problème pour la direction de l’OM ?

🗣💬 Clauss emballé par l'arrivée de De Zerbi à l'OM : "C'est extrêmement positif ! Ça peut peser dans la balance (pour son avenir personnel). Quand vous savez qu'un tel coach arrive, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rebat peut-être un peu plus les cartes." pic.twitter.com/tns5jP2WlS — RMC Sport (@RMCsport) June 23, 2024

Arrivé durant l’intersaison 2022 à l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss, qui sortait de deux saisons abouties avec le RC Lens, a profité de son ascension fulgurante pour connaître ses premières sélections en Equipe de France chez les Sang et Or. Sa direction actuelle envisageait un départ cet hiver après que Mehdi Benatia lui avait reproché son comportement parfois limite publiquement au cours d’une interview pour le Canal Football Club, et le joueur de 31 ans avait également ouvert la porte à un transfert suite à cet épisode. A un an de la fin de contrat sur la Canebière, il semble difficile d'envisager que l'OM le prolonge à la vue des dernières tensions de ces derniers mois, et Pablo Longoria cherchera sans doute à le vendre malgré tout. En attendant son intronisation sur le banc phocéen, Roberto De Zerbi aura son mot à dire sur l’effectif et un retournement de situation dans ce dossier semble de plus en plus possible.