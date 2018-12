OM : Contrairement au PSG, Marseille n’assume pas son statut de riche

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Dans son bilan à mi-saison réalisé pour une société de paris sportifs, Pierre Ménès a nommé les trois équipes de Ligue 1 qui méritent selon lui l’étiquette de flop.

Sans surprise, on y retrouve l’AS Monaco, attendue en haut de tableau, mais plombée par un mercato estival raté ainsi qu’une incroyable hécatombe. Vient ensuite la lanterne rouge Guingamp, qui ne pouvait pas y échapper. Mais plus étrange, le consultant a fermé ce podium peu flatteur en citant l’Olympique de Marseille, principalement à cause de son fiasco sur la scène européenne.

« Même si elle est bien classée et qu'elle n'est pas forcément loin de ses objectifs, j'ai choisi Marseille parce qu'au-delà du championnat, il y a cette campagne d'Europa League absolument désastreuse avec un match nul et cinq défaites, a souligné Pierre Ménès. Sachant quand même que Marseille avait le double du budget de la plus grosse équipe derrière eux : la Lazio Rome. » Comme quoi, la vie de riche n’est pas si simple.

Ménès est inquiet pour l’OM

« On parle toujours du budget du PSG, c'est bien d'en parler, mais c'est bien d'assumer le sien quand on est le club le plus riche engagé, a piqué le spécialiste. La campagne a été un désastre. L'OM a déjà perdu six fois en championnat, et puis on sent que ça ne va pas. La communication de Rudi Garcia commence à frôler le ridicule. On sait que les joueurs, pour des histoires un peu basses de salaires, ne s'entendent plus entre eux. Donc je suis assez inquiet pour la suite de la saison de l'OM. » Apparemment, les dirigeants phocéens le sont aussi puisqu'ils s'activent sur le marché des transferts.