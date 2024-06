OM ‍: Conceiçao a proposé à Pepe de venir à Marseille

Dans : OM.

Même s'il n'a toujours pas accepté l'offre de Pablo Longoria pour devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Sergio Conceiçao réfléchit déjà à son staff.

Le président de l'OM attend toujours la réponse de Sergio Conceiçao, qui est désormais libre de tout contrat après son départ officiel du FC Porto. Tandis que plusieurs sources affirment que Pablo Longoria et Mehdi Benatia se focalisent sur le dossier du futur entraîneur, la presse portugaise confirme qu'un accord est imminent entre le technicien et l'OM. Preuve que Sergio Conceiçao est très concentré sur la proposition marseillaise, le compte spécialisé @Mercado1893 assure que pour venir l'assister sur le banc de l'Olympique de Marseille, le coach de 49 ans a proposé à Pepe, dont il a été l'entraîneur, de devenir son adjoint en Ligue 1.

Cependant, à 41 ans, le défenseur central international portugais aurait répondu négativement à la proposition de Sergio Conceiçao. Même s'il est à présent libre après la fin de son contrat avec le FC Porto, Pepe n'a pas du tout l'intention de prendre sa retraite sportive. Et c'est pour cela qu'il a poliment refusé la proposition qui lui a été transmise de devenir entraîneur-adjoint de l'Olympique de Marseille. Des supporters de l'OM suggèrent que l'international portugais signe comme joueur, même si à 41 ans Pepe n'est plus au sommet de son art. Pablo Longoria va donc devoir encore patienter avant d'avoir la réponse de Conceiçao, et de ses propositions pour le rôle d'adjoint.