OM : Comparer le niveau de Strootman et Mitroglou ? Sévérac s'étouffe

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé au mercato 2017, Kostas Mitroglou a rendu fou les supporters de l'Olympique de Marseille lors de la rencontre face à la Lazio, l'attaquant grec passant totalement à côté de cette rencontre d'Europa League. Mais la copie rendue par Kevin Strootman, renfort vedette du mercato 2018 a également de quoi inquiéter. Alors au moment où certains estiment que ces deux renforts ont coûté un prix fou pour un rendement pas à la hauteur, la patience n'étant pas le fort des amateurs de football, Dominique Sévérac estime quand même que c'est très sévère pour Kevin Strootman.

« Physiquement, Kevin Strootman n’a pas l’air d’être dans la forme de sa vie et c'est le cas avec sa sélection des Pays-Bas. il n’a pas joué les matches de la Ligue des Nations. Même Ronald Koeman a des doutes. Peut être qu’il n’est pas encore bien, que le transfert a été tardif, mais c’est un joueur qui a un peu plus d’aptitude à évoluer à haut niveau et qui peut jouer avec un demi-finaliste de la Ligue des champions, alors que Kostas Mitroglou ne le pourra jamais. Ce n’est pas grave, mais tout simplement Mitroglou n’a pas le niveau, il faut le dire son niveau est assez faible (...) Par rapport à Strootman, qui vient d'arriver, avec Mitroglou on a hélas du recul et on sait désormais à quoi s'en tenir. Je ne dis pas qu’il fallait recruter cet été Balotelli, surtout pas même, mais un Arnautovic valait que l'OM fasse un effort », expliqué le journaliste sur la chaîne L'Equipe.