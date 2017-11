OM : Communiqué du club au sujet de la bagarre avec Patrice Evra

Dans : OM, Ligue 1.

L’OM a officiellement réagi à la scène surréaliste de la soirée, ce jeudi à Guimaraes. Insulté et provoqué par les supporters, Patrice Evra a perdu ses nerfs, demandant à ces derniers de descendre des tribunes pour s’expliquer, ce qu’ils ont fait. S’en est suivie une petite mêlée avec notamment un coup de pied de l’arrière gauche de l’OM à un supporter, et l’expulsion avant même le début du match de l’international français. Un comportement qui va forcément avoir de sérieuses conséquences, alors que le club provençal a annoncé une enquête interne.

« L'Olympique de Marseille a noté l'altercation entre un individu et Patrice EVRA pendant l'échauffement des joueurs à l'occasion du match contre Guimaraes. Une enquête interne a été diligentée pour établir toutes les responsabilités. En tout état de cause, un joueur professionnel se doit de garder son sang froid face à des provocations et des insultes aussi dures et injustifiées soient elles. De même, le Club ne peut que condamner par définition tout comportement destructeur de pseudo supporter qui injurie ses propres joueurs au moment où chacun doit au contraire soutenir son équipe », a livré l’OM, qui semble désigner un seul individu dans cette altercation, alors que Patrice Evra avait visiblement plusieurs opposants, même si un seul échange de coups a eu lieu.