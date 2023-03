OM : Clauss n'a plus le niveau, Marseille tremble

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait une belle opération en battant le Stade de Reims ce dimanche soir en Ligue 1. Mais la nouvelle performance moyenne de Jonathan Clauss inquiète sur la Canebière.

Les hommes d'Igor Tudor sont beaucoup plus à l'aise loin de leurs bases et l'ont encore montré ce dimanche soir sur la pelouse du Stade de Reims. L'OM a en effet fait le travail pour faire tomber l'une des équipes les plus en forme en 2023. La première période aura même été de très belle facture et ce, malgré l'ouverture du score champenoise. Lors du second acte, les Phocéens ont fait le dos rond pour sécuriser le principal : la victoire. Malgré les trois points pris contre Reims, certaines performances inquiètent de plus en plus. C'est le cas pour Nuno Tavares mais aussi pour Jonathan Clauss, en méforme depuis quelques semaines. Football Club de Marseille n'épargne pas l'international français et se demande même si sa non-sélection pour la Coupe du monde 2022 avec les Bleus ne l'a pas fait régresser.

Clauss, Marseille ne cache pas son inquiétude

Clauss et Tavares c'est 40 ballons perdus en tout c'est vraiment compliqué https://t.co/NZ8TUjozya — cordo.bastien (@cordobastien) March 19, 2023

Le média marseillais a en effet mis un coup de pression à l'international français, qui n'arrive plus à retrouver le niveau qui était le sien. « Mais où est passé Clauss ? C’était l’un des meilleurs joueurs de l’OM en début de saison, il apporté de la profondeur, de la justesse technique et cette envie incroyable de jouer vers l’avant… Son éviction de l’Equipe de France a-t-elle des conséquences sur son rendement ? Clauss a été bien neutre face à Reims, trop de déchet dans ses passe, 12 ballons perdus et une impression de ne pas être vraiment dans le match. Il court mais souvent dans le vide, peu aidé par un Under qui ne lâche pas le ballon. Il va devoir se ressaisir, cette trêve arrive à point nommé pour lui », a notamment indiqué Football Club de Marseille, qui suivra de près Jonathan Clauss lors de ses prochaines sorties. Le joueur de l'OM aura quelques jours de repos devant lui. L'ancien Lensois n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour les rencontres face aux Pays-Bas et l'Irlande les 24 et 27 mars prochains.