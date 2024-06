OM ‍: Clauss expulsé, un club surprenant tente sa chance

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Indésirable à l’OM, Jonathan Clauss a de grandes chances de quitter le club phocéen, où son contrat expire en 2025. Sa situation devrait se décanter après l’Euro, mais les candidats commencent à se manifester.

Buteur face au Luxembourg mercredi soir, Jonathan Clauss a accepté d’évoquer sa situation à l’Olympique de Marseille après la rencontre. Le défenseur de 31 ans n’a pas caché qu’un départ était dans les tuyaux, à un an de la fin de son contrat et après une saison difficile. « Oui, un départ de l'OM est envisageable si tout le monde y trouve son compte. La question va être évoquée, on va en discuter en totale sérénité, et on va prendre la meilleure décision » a glissé le défenseur de l’OM au micro de TF1 à Metz après le succès tricolore contre le Luxembourg en milieu de semaine. Il n’en fallait pas davantage pour attirer la convoitise de plusieurs clubs.

En France, le nom de l’OGC Nice, où a signé son ancien entraîneur Franck Haise, a d’ores et déjà été dévoilé. Mais à travers l’Europe, le nom de Jonathan Clauss raisonne désormais comme celui d’un latéral très offensif et sélectionné pour l’Euro avec la France. Les courtisans vont donc se multiplier, y compris dans des championnats auxquels on n’aurait pas forcément pensé en premier. Et pour cause, le journaliste Ali Naci Küçük révèle que Galatasaray a manifesté son intérêt pour recruter l’ancien piston du RC Lens. Le champion de Turquie en titre a perdu Sacha Boey en janvier dernier et a récupéré un gros billet dans l’histoire avec une vente estimée à 30 millions d’euros.

Galatasaray très chaud sur Jonathan Clauss

De quoi réinvestir en masse et notamment pour remplacer numériquement l’ancien Rennais. Le profil de Jonathan Clauss colle avec ce que recherche le coach Okan Buruk, à savoir un latéral très offensif, capable de briller dans une défense à cinq et d’apporter le danger grâce à sa qualité de centre dont pourrait profiter Wilfried Zaha, Dries Mertens ou bien sûr Mauro Icardi. Il n’est pas encore question d’offre et aucun chiffre n’a filtré, mais l’intérêt du « Gala » est bien réel pour Jonathan Clauss. Cette destination aura-t-elle les faveurs du latéral olympien ? Difficile à dire pour le moment mais le club turc pourrait rapidement intensifier les contacts pour tenter de parvenir à un accord avec Marseille et avec le joueur.