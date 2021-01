OM : Cinq transferts d’ici dimanche au mercato ?

Dans : OM.

En pleine crise de résultats, l’OM réalise néanmoins un mercato hivernal très cohérent sous la houlette de Pablo Longoria.

Effectivement, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille s’est débarrassé temporairement de Kevin Strootman tandis que Kostas Mitroglou va quitter le club de manière définitive. Au rayon des départs, le transfert de Morgan Sanson à Aston Villa va rapporter une somme frôlant les 20 ME bonus compris, ce qui n’est pas négligeable en ces temps de crise. En parallèle, l’ex-scout de la Juventus Turin a bouclé les arrivées de Pol Lirola et d’Arkadiusz Milik, deux joueurs qui vont renforcer l’effectif à la disposition d’André Villas-Boas. Déjà très actif au mercato, Marseille devrait enregistrer davantage de mouvements d’ici dimanche soir à minuit, date de clôture du marché hivernal.

La succession de Sanson, priorité de Longoria

A en croire les informations obtenues par La Provence, cinq mouvements sont encore envisageables dans cette ultime semaine du mercato. « Marley Aké, Lucas Perrin, Nemanja Radonjic ou Christopher Rocchia pourraient encore plier bagages avant dimanche, jour de clôture de ce mercato bien plus animé que prévu. D’autant que Sanson pourrait aussi être remplacé (Mehdi Léris ?) » indique le quotidien, pour qui quatre départs et une arrivée sont envisageables à l’Olympique de Marseille dans une ultime semaine de mercato qui promet des rebondissements. Le dossier le plus chaud est évidemment celui du départ de Morgan Sanson et de sa succession. Les noms de Mehdi Léris, Farid Boulaya et Amine Harit ont filtré, mais la priorité du club phocéen se nommerait Thiago Almada, la jeune pépite argentine de 19 ans. Or, l’Olympique de Marseille n’est pas prêt à débourser les 10 ME réclamés par le club Vélez Sarsfield.