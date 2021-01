OM : Longoria négocie le transfert de Thiago Almada !

Dans : OM.

Après la nouvelle défaite de l’OM à Monaco samedi soir (3-1), André Villas-Boas a confirmé l’imminence du transfert de Morgan Sanson à Aston Villa.

Ejecté du groupe olympien pour le match en Principauté à quelques heures du coup d’envoi, Morgan Sanson va rejoindre le club de Birmingham. Un accord a été trouvé entre Marseille et Aston Villa pour un transfert estimé à 18 ME. Une bonne opération pour l’OM en ces temps de crises, alors que l’ancien Montpelliérain s’imposait de moins en moins comme un titulaire indiscutable en Provence. Ce départ devra toutefois être compensé numériquement au mois de janvier. Véritable scout dans l’âme, le directeur sportif Pablo Longoria multiplie les pistes. Les noms de Farid Boulaya, d’Amine Harit ou encore de Mahmoud Dahoud ont notamment filtré.

Mais à en croire les informations obtenues par Téléfoot La Chaîne, c’est du côté de l’Argentine qu’il faut jeter un regard afin de détecter la cible n°1 de l’Olympique de Marseille au mercato hivernal. Et pour cause, le journaliste Johnny Severin a fait savoir que la piste la plus chaude de Pablo Longoria se nommait Thiago Almada. « L’OM s’intéresse bien au milieu offensif argentin de 19 ans, Thiago Almada. Pablo Longoria souhaite enrôler la pépite de Velez dès cet hiver. Problème, le club argentin souhaite 10M€ ce qui serait excessif selon l’OM. A suivre » a publié le journaliste sur Twitter. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille parviendra à boucler cette arrivée, alors que le journal L’Equipe faisait savoir dans son édition du jour que Frank McCourt va allouer environ 10 ME de la vente de Morgan Sanson au budget transfert du club phocéen. Techniquement, Pablo Longoria devrait donc avoir les moyens de se payer la pépite Thiago Almada. Cela ne veut pas dire pour autant que le directeur sportif espagnol lâchera 10 ME s’il estime que la valeur de l’Argentin est inférieure…