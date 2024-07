OM ‍: Cinq titulaires virés, Longoria est brutal

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato bat son plein à l’OM et ce n’est pas terminé, Pablo Longoria ayant le souhait de se séparer de nombreux titulaires de la saison dernière. Au moins cinq joueurs sont visés par le coup de balai du président olympien.

Comme chaque été, le mercato sera une période agitée à l’Olympique de Marseille. La nomination de Roberto De Zerbi va dans ce sens, le coach italien ayant l’intention de mettre sa patte sur l’effectif avec une refonte en profondeur de celui-ci. La saison catastrophique de l’OM en 2023-2024 va également dans le sens d’une grosse modification de l’effectif. Dans le sens des arrivées, les choses sont déjà bien avancées avec les signatures de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné, auxquels il faudra peut-être bientôt ajouter Valentin Carboni (Monza) ou encore Mason Greenwood (Manchester United).

Dans le sens des départs, l’été sera également agité. Iliman Ndiaye et Vitinha ont déjà fait leurs valises et à n’en pas douter, ils ne seront pas les seuls à quitter l’OM lors du mercato estival. A en croire les informations de L’Equipe, cinq titulaires de la saison dernière sont poussés vers la sortie par l’état-major olympien. En partance pour le club italien de Côme, Pau Lopez n’entre plus dans les plans de l’Olympique de Marseille et devrait quitter le club pour environ 5 millions d’euros. Il pourrait être imité par Samuel Gigot, sur qui l’OM ne compte plus du tout. Pablo Longoria a un accord avec le club turc de Trabzonspor pour un transfert estimé à 4 millions d’euros, mais le joueur n’est pas aussi pressé de partir et souhaite d’abord s’entretenir avec Roberto de Zerbi avant de prendre une décision.

Kondogbia et Veretout poussés vers la sortie

Deux autres joueurs à gros salaire sont poussés vers le départ, il s’agit de Geoffrey Kondogbia et de Jordan Veretout. Ces deux départs sont clairement souhaités pour des raisons financières, l’OM ayant la volonté affichée de miser sur des jeunes joueurs en devenir aux salaires plus raisonnables. Enfin, dans le secteur offensif, il ne serait pas étonnant de voir Ismaïla Sarr partir. Selon le quotidien national, l’international sénégalais ne sera pas retenu et pourrait connaître le même sort qu’Iliman Ndiaye avec un retour en Angleterre, un an seulement après son arrivée en Provence. Ces cinq potentiels départs permettraient à l’OM de réduire sa masse salariale ainsi que de récupérer de belles indemnités de transferts pour envisager la suite du mercato avec ambition, avec l’objectif de coller au maximum aux désirs de Roberto De Zerbi.