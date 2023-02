OM : Cheyrou abandonne son frère, Marseille ne le fait pas rire

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

A l'image de son succès contre le PSG en coupe, l'OM impressionne la Ligue 1 depuis quelques semaines. C'est aussi le cas de son ancien milieu Benoit Cheyrou, lequel voit grand pour les Marseillais s'ils arrivent à conserver leur jeu sur le long terme.

Jorge Sampaoli est désormais définitivement oublié sur la Canebière. Très contesté à son arrivée cet été, Igor Tudor a su renverser l'opinion à l'OM comme partout en France. Les principes de jeu du Croate sont maintenant bien connus de tous, adversaires comme observateurs. Un jeu intense, physique mais surtout diablement efficace. L'OM est devenu une machine, laquelle roule sur la Ligue 1 et sur les autres clubs français PSG compris. Les Parisiens ont pu voir les progrès de leur rival en huitième de finale de la coupe de France mercredi dernier. Ils ont été fortement bousculés par le jeu phocéen, concédant une défaite logique 2-1.

Le jeu marseillais séduit Benoît Cheyrou

Depuis plusieurs semaines, tous les feux sont au vert pour les Marseillais. Deuxièmes de Ligue 1 à 5 points du PSG seulement et qualifiés pour les quarts de finale de la coupe, ils peuvent largement gagner un titre en fin de saison. Pourquoi pas le plus prestigieux des deux ? Benoît Cheyrou le pense. Le consultant de Prime Vidéo, au naturel calme et prudent, s'est montré très élogieux envers les troupes d'Igor Tudor. Interrogé par La Provence, l'ancien milieu marseillais, également frère du directeur technique de l'OL Bruno Cheyrou, s'avoue très impressionné par le jeu collectif marseillais, lequel est suffisant à ses yeux pour décrocher la couronne nationale.

"On était moins dominant au niveau athlétique, les efforts n'étaient pas du tout les mêmes, tout comme l'intensité des courses"#OM #TeamOMhttps://t.co/thYoxqX6IF — La Provence OM (@OMLaProvence) February 15, 2023

« Sur ce que je vois, c’est-à-dire le turnover, l’intégration des nouvelles recrues, la façon de jouer, l’adhésion des joueurs au système et aux efforts demandés par l’entraîneur, cette équipe olympienne peut viser très haut. Malgré les absences ou les blessures, on ne sent pas que le niveau baisse. Je n’ai qu’une seule interrogation. Les joueurs peuvent-ils mettre la même intensité dans tous les matches jusqu’à la fin de la saison? C’est tellement impressionnant… », a t-il indiqué tout en précisant que, selon lui, son OM champion en 2010 serait inférieur à cet OM version 2023. La preuve que Marseille ne fait plus rigoler grand monde, alors que Bruno Cheyrou s'était permis une petite blague sur le club provençal au moment où Jorge Sampaoli avait quitté le navire en début de saison.