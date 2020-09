OM : Chants enregistrés et « c’est Marseille bébé », Eyraud alerté

Dans : OM.

Du côté des associations de supporters de l'Olympique de Marseille on n'apprécie pas les initiatives prises par le club au Vélodrome.

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille avait décidé de surfer sur la victoire du club phocéen face au PSG en affichant un « C’est Marseille bébé » au Vélodrome qui a surpris tout le monde et fait sourire du côté du Vieux Port. Seul problème, l’OM s’est planté contre l’AS Saint-Etienne, ce qui lui a valu un retour de bâton signé des Verts et de supporters parisiens revanchards. Et si le club phocéen a surpris tout le monde avec cette initiative, un autre choix risque de faire causer dimanche soir à l’occasion de la réception de Lille au Vélodrome. En effet, La Provence annonce que le club a enregistré des vrais chants de supporters marseillais qui seront diffusés pendant la rencontre entre l’OM et le LOSC.

Répondant au quotidien régional, un représentant de la Vieille Garde prévient Jacques-Henri Eyraud qu’il ne faut pas trop en faire sur le plan de la communication au risque de se ridiculiser et donc de ternir l’image de l’Olympique de Marseille en cette période compliquée où le Vélodrome ne peut pas accueillir plus de 1.000 spectateurs. « La ferveur n’existant plus, l’OM perd une grande partie de son identité. Et puis, l’absence du public laisse la place à d’autres formes de soutien ou d’exubérance. Comme « C’est Marseille bébé ». Le revers de la médaille, c’est qu’on peut faire des erreurs. Les dirigeants ne doivent pas oublier la mesure et l’humilité, et l’importance des supporters. Ils ne doivent pas compenser l’absence du public par un excès de communication qui peut, au final, desservir l’OM », prévient le représentant des supporters. Le message est passé au président de l'Olympique de Marseille.