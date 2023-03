OM : Chancel Mbemba refuse un pont d’or

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Pablo Longoria a réalisé un coup magistral en recrutant Chancel Mbemba pour zéro euro. Pourtant, le joueur a refusé une très grosse offre pour rejoindre l'Olympique de Marseille.

En fin de contrat avec le FC Porto, Chancel Mbemba a rapidement donné son accord à l’Olympique de Marseille. Dans une interview à Téléfoot, diffusée il y a quelques semaines, le défenseur congolais racontait qu’il n’avait pas hésité une seconde au moment de dire oui à Pablo Longoria et d’accepter le défi marseillais. L’OM a réalisé un coup magistral en recrutant celui qui est assurément l’un des trois meilleurs défenseurs de la saison en Ligue 1 pour zéro euro. Mais alors que Chancel Mbemba était en fin de contrat avec le FC Porto, sa situation a attiré beaucoup de clubs, européens et exotiques. A en croire les informations de La Provence, un club du Golfe a tenté de recruter l’ex-défenseur de Porto. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club en question -dont l’identité n’a pas été dévoilée- proposait un salaire colossal à Chancel Mbemba.

Mbemba refusé une offre XXL pour signer à l'OM

Le média régional indique qu’un club du Golfe était prêt à tout pour recruter Chancel Mbemba à la fin de son contrat avec le FC Porto. « Un club du Golfe le voulait absolument et a mis beaucoup d’argent sur la table » croit savoir l’ancien sélectionneur congolais Florent Ibengue avant de poursuivre. « Il a refusé cette grosse offre pour signer à Marseille car il voulait absolument rejoindre le challenge de l’OM » a souligné l’ex-sélectionneur de Chancel Mbemba avec le Congo. Déjà très apprécié des supporters olympiens, celui qui a également porté les couleurs d’Anderlecht en Belgique ne va pas voir sa cote de popularité baisser après que cette information ait été dévoilée. Chancel Mbemba était vraiment motivé à l’idée de rejoindre Marseille et il l’a donc prouvé en donnant rapidement son accord au club phocéen et en balayant une offre financière colossale. Suspendu face au PSG, le défenseur olympien, taulier d’Igor Tudor cette saison, fait son retour ce mercredi soir pour le quart de finale de l’OM contre Annecy devant un Vélodrome une nouvelle fois complet.