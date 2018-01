OM : Cette promesse auquel ce banni ne croit plus vraiment

Dans : OM, Mercato.

Avec aucune minute de jeu cette saison au compteur, Rod Fanni a bien compris que Rudi Garcia ne comptait pas sur lui, alors qu’il se préparait, comme la saison précédente, à jouer les utilités dans un secteur de jeu chamboulé. Passé derrière Doria dans la hiérarchie, le défenseur central envisage de changer d’air cet hiver, même s’il doit pour cela négocier un départ à l’amiable à six mois de la fin de son contrat. Des touches aux Etats-Unis intéressent l’ancien rennais, qui ne veut pas, à 36 ans, perdre totalement la forme en enchainant les matchs en tribune.

Néanmoins, Fanni n’oublie pas qu’en revenant à l’OM alors que le club était au plus mal, an août 2016, il avait aussi discuté de son avenir à plus long terme. Ainsi, La Provence rappelle « qu’une reconversion au sein du club lui avait été promise » à l’issue de son contrat. Mais le Martégal sait bien que les promesses de l’ancienne direction ne pèseront certainement pas très lourd au moment crucial, même s’il reste jusqu’au bout de l’aventure avec l’OM. Une raison supplémentaire de quitter le navire, mais ce sera uniquement si Fanni a une bonne offre cet hiver pour continuer sa carrière.