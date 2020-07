OM : Cette piste à 8 ME cache quelque chose

Dans : OM.

Toujours pas de départs majeurs à l’Olympique de Marseille, alors que l’actualité est surtout marquée par des mouvements chez les dirigeants, ou des rumeurs autour du rachat du club.

Mais s’il y en a bien un qui se démène pour avoir la meilleure équipe possible, c’est André Villas-Boas, qui lance le club sur plusieurs pistes. L’une d’elles mène à Joël Veltman, le polyvalent défenseur de l’Ajax Amsterdam, qui a été des récentes campagnes européennes du club néerlandais, mais envisage désormais à 28 ans de changer d’air. Selon le média Voebal International, le défenseur international, qui possède encore un an de contrat, fait l’objet d’un forcing de la part de l’OM, même si un club italien et plusieurs formations anglaises sont également sur les rangs.

Pour le moment, le média néerlandais explique que l’OM est clairement très tenté par cette opération, et le joueur semble également intéressé. Mais au niveau financier, c’est le néant total tant le club provençal n’a aucune idée de sa capacité pour agir sur le marché des transferts. Surtout que le poste de défenseur central ou d’arrière droit ne semble pas une priorité à l’heure actuelle, Kamara, Caleta-Car et Alvaro occupant l’axe, tandis que Sakai et Sarr sont sur le côté droit. A moins qu’un départ majeur soit en vue avec certitude, et que les dirigeants préparent la suite en espérant une grosse rentrée d'argent. Ce ne sera en tout cas pas gratuit pour Veltman, évalué à 8 ME par son club, qui n’est pas totalement opposé à un départ s’il y trouve son compte sur le plan financier.