L’OM bombe le torse et affiche le prix de Milik

Par Guillaume Conte

A la recherche d’un avant-centre pour se renforcer cet hiver, la Juventus Turin a deux grandes cibles. Le PSG et l'OM sont concernés.

Ces cibles se nomment Mauro Icardi du PSG, et Arkadiuz Milik de l’OM. Concernant l’Argentin, les discussions s’annoncent compliquées car le Paris SG lui-même ne sait pas quoi faire de son numéro 9, entre la volonté de s’en séparer pour son faible rendement et son gros salaire, et celle de garder un avant-centre sous le coude en cas de besoin. De son côté, l’Olympique de Marseille ne semble plus aussi fermé que cela à l’idée de vendre le Polonais, notamment car il a du mal à s’insérer dans le système de jeu voulu par Jorge Sampaoli. Les discussions avec la Juventus ne sont toutefois pas très avancées, Pablo Longoria ayant fixé des limites claires. Selon JuveFC.com, l’OM est bien à l’écoute d’une éventuelle offre, mais à une seule condition. Que la proposition ne soit pas en-dessous des 20 millions d’euros, un montant à prendre ou à laisser, selon l’expression du média piémontais.

La Juventus dépendante de Morata ?

Une somme non négligeable mais qui reste à la portée de la Juventus. Toutefois, la Vieille Dame a des doutes sur le niveau de l’ancien du Napoli, qui ne semble plus aussi intouchable et indiscutable qu’à ses débuts sous le maillot de l’OM. Au sein d’une Juventus qui recherche un attaquant en forme pour aider le club bianconero à remonter la pente en Série A, le profil de Milik ne fait pas encore l’unanimité. Mais l’idée de relancer le Polonais dans un championnat qu’il connait très bien peut aussi faire son chemin à la Juve, où Alvaro Morata se dit sur le départ et penserait de plus en plus à rejoindre le FC Barcelone quand le club catalan aura les moyens de ses ambitions.