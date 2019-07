OM : Cette info sur Benedetto qui ne convainc personne

Dans : OM, Mercato.

Toujours dans l’attente d’un accord officiel entre les deux clubs, Dario Benedetto ne sait plus trop sur quel pied danser.

L’attaquant argentin, qui se préparait dans des circonstances difficiles pour le match de Copa Libertadores à venir de son équipe, est finalement annoncé forfait pour cette rencontre. Le buteur n’était pas blessé lors de sa dernière apparition, et cela laisse bien évidemment penser que son transfert à l’OM est imminent. Mais le média local TyC Sports, qui suit cette affaire de près depuis le début, annonce que cette blessure n’est pas diplomatique, et que Benedetto souffre d’un problème au mollet et qu’il sera indisponible pour deux à trois semaines.

Une information qui a de quoi surprendre, surtout que la source argentine affirme dans le même temps que cette blessure permettra au joueur d’être rapidement vendu à l’OM. Le sous-entendu ne laisse en tout cas pas de place au doute, Boca Juniors n’aura pas de regrets à vendre son attaquant dans les prochaines heures, puisque celui-ci est blessé. Mais si ce problème physique ne convainc pas grand-monde, cette communication devrait permettre de boucler rapidement ce transfert, la dernière offre de l’OM ayant probablement fait mouche au sein du club de Buenos Aires.