OM ‍: Cette excuse que Gattuso ne pourra jamais sortir

Gennaro Gattuso a hérité d'un effectif qu'il n'a pas construit. Mais l'entraineur italien de l'OM a l'avantage de posséder une équipe expérimentée pour traverser les secousses à Marseille.

L’Olympique de Marseille change d’entraineur plus d’une fois par saison depuis que Pablo Longoria a pris les commandes. Un rythme difficile à tenir sachant que les aspirations tactiques des entraineurs peuvent varier de beaucoup, comme ce fut le cas lors du passage d’Igor Tudor à Marcelino, avant que Gennaro Gattuso ne reprenne la main. L’entraineur italien semble avoir trouvé le juste milieu, relançant quelques joueurs majeurs en difficultés et s’appuyant aussi sur des cadres motivés à l’idée de remettre Marseille à son vrai niveau. La parole n’est pas vraiment donnée à la jeunesse, et l’OM peut même s’appuyer sur un effectif très expérimenté. Ainsi, selon une étude de l’observatoire du football, le club provençal a tout simplement la moyenne d’âge la plus élevée de Ligue 1, avec un effectif qui a quasiment 28 ans. Trois de Toulouse et ses 24 ans de moyenne d'âge et même du PSG qui culmine à 25 ans. Pourtant en dehors du vétéran Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans), l’OM ne compte pas forcément une foule de trentenaire. Mais la formation phocéenne peut s’appuyer sur toute une génération de joueurs approchant la trentaine, ce qui marque une grosse différence avec beaucoup d’équipes de Ligue 1 qui misent énormément sur la jeunesse.

Des joueurs très expérimentés à l'OM

New @CIES_Football Weekly Post ranks teams from 5️⃣3️⃣ top divisions in the world according to average age of line-ups fielded 🌻 @ToulouseFC youngest in the big-5 with @ChelseaFC @Arsenal @PSG_inside & @SpursOfficial in the top 🔟 Full data 👉 https://t.co/maKLLwv24n pic.twitter.com/IawvvX0bLT — CIES Football Obs (@CIES_Football) October 11, 2023

Ce n’est pas vraiment le cas du côté de Pablo Longoria, et cela malgré le goût du président marseillais pour les joueurs avec une grosse marge de progression, et donc de plus-value à la revente. Cela ne concerne donc pas vraiment l’ensemble de son effectif, où des joueurs comme Valentin Rongier, Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Pau Lopez, Samuel Gigot, Amine Harit ou Ismaïla Sarr ont peu de chances de faire l’objet d’un gros transfert dans les années à venir. Néanmoins, Gennaro Gattuso, qui aime la grinta et avoir des joueurs capables de se transcender, ne pourra en tout cas pas se plaindre du manque d’expérience de son effectif cette saison. Cela n’a pas empêché l’OM de concéder des matchs nuls après l’ouverture du score, ou de perdre le fil de matchs où la formation provençale était en supériorité numérique.