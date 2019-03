OM : Cette erreur va coûter cher, il y a de quoi devenir « fou » !

Dans : OM, Ligue 1.

Samedi après-midi au Stade Vélodrome, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont laissé échapper une victoire qui leur tendait les bras (2-2).

Une contre-performance qui pourrait bien être fatale dans la course au podium. Et même si Morgan Sanson y croit encore, le milieu de terrain olympien a confirmé après la rencontre que ce résultat le rendait fou. Un sentiment partagé par son entraîneur, et par les nombreux supporters de l’OM qui se demandent encore comment l’équipe de Rudi Garcia a pu concéder un match nul contre le SCO.

« Le coach était fou, mais les joueurs aussi. On était déçus, frustrés, on a pris ce match comme une défaite, ça fait mal » a confié Morgan Sanson dans Téléfoot avant de poursuivre. « On est en colère aujourd’hui, on a eu une période difficile après le deuxième but, on avait tout pour gagner le match. On pouvait même penser au goal-average. On a tout gâché. On a arrêté de jouer à 2-0. On a pu penser que le match était plié, il faut pourtant jouer jusqu’au bout. On a fait une erreur qui peut nous coûter cher pour la fin de saison. C’est collectivement qu’on a failli, on s’est tous endormis, on a joué a deux à l’heure. Ça nous a coûté deux points ». Reste maintenant à voir si l’OM parviendra à s’en remettre dans le sprint final…