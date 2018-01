OM : Cette cible qui entend parler de l'OM depuis six mois...

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Sans club depuis plusieurs mois, Bacary Sagna attend de trouver le bon challenge pour repartir de plus belle. Et pourquoi pas à Marseille ?

Depuis l'été dernier et la fin de son contrat à Manchester City, Bacary Sagna est au chômage sportif. S'il continue de s'entraîner dur en solo du côté de Londres, le latéral droit souhaite rapidement reporter le maillot d'un club qui lui fera confiance. À 35 ans, l'international français attend donc un nouveau projet, celui qui lui donnera le maximum de temps de jeu. Et pas forcément en Premier League, où il vient de passer dix saisons de sa carrière entre Arsenal et City, puisqu'il dispose de plusieurs offres à travers l'Europe. Peut-être en France, vu que le nom de l'Olympique de Marseille ressort ces derniers jours ? L'intéressé répond...

« J'attends de saisir la bonne opportunité. Je marche au feeling et je n'ai pas senti les clubs qui m'ont approché. Il y en a eu pas mal, pour être honnête, la plupart en dehors de l'Angleterre. Ma priorité, au départ, était de rester dans le championnat anglais. J'ai réfléchi et j'ai préféré prendre un petit peu plus de temps pour prendre la bonne décision. Maintenant, je commence à avoir d'autres propositions, donc je réfléchis. Ça fait maintenant six mois qu'on parle de l'OM. Je ne peux pas forcément dire que c'est l'OM, mais certains clubs m'ont approché. J'ai envie de jouer. C'est la priorité. Je viens de passer trois ans un petit peu mitigés à City. Mais j'ai envie de rejouer, d'être constant. J'ai confiance en moi et je reviendrai bientôt », a avoué, sur RMC, Sagna, qui espère donc trouver un club pour rejouer au très haut niveau, avec l'ambition de participer à la Coupe du Monde 2018 au sein de l'équipe de France.