OM ‍: Cette catastrophe à 35 ME fait trembler Marseille

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi a fait des pieds et des mains pour le faire venir cet été mais pour l’instant, Valentin Carboni peine à véritablement lancer sa saison à l’OM alors que Marseille devra débourser 35 millions d’euros pour le recruter définitivement au terme de son prêt en provenance de l’Inter.

Meneur de jeu élégant de 20 ans, déjà habitué au groupe de Lionel Scaloni avec l’Argentine, Valentin Carboni avait tout de la très belle affaire lors du mercato pour l’Olympique de Marseille. Après de longues négociations, le club phocéen a bouclé la venue de l’international argentin sous forme de prêt avec option d’achat non-obligatoire. Les conditions ne sont pas très avantageuses pour l’OM, car il faudra débourser 35 millions d’euros pour le recruter à l’issue de son prêt, tandis que l’Inter Milan garde une option de rachat à hauteur de 40 millions d’euros.

Autrement dit, même s’il explose et que l’OM le recrute, l’Argentin peut repartir aussi tôt et Pablo Longoria n’aura réalisé qu’une petite plus value de 5 millions d’euros. On est cependant encore très loin d’une explosion de Valentin Carboni, comme le souligne La Provence dans son édition du jour. Le joueur s’est en plus blessé au genou durant cette trêve internationale, ce qui va encore un peu retardé son éclosion. « Un léger doute s'immisce, alors que ses dirigeants, courant août, l'imaginaient vite disputer, avec Ismaël Koné, le costume de titulaire derrière l'attaquant de pointe. Un rôle qu'il a enfin pu interpréter une mi-temps face à Angers, où il a été remplacé à la pause, en grande partie à cause de l'exclusion précoce de Neal Maupay » soulignent nos confrères du quotidien régional.

Carboni n'a toujours pas lancé son aventure marseillaise

Ces derniers commencent à se demander quand Valentin Carboni va-t-il enfin lancer sa saison, alors qu’il n’a pour l’instant été titulaire qu’à une seule reprise en Ligue 1. Malgré tout, le staff de Roberto De Zerbi reste confiant, et l’entraîneur italien a plutôt apprécié d’ailleurs la mi-temps disputée par Carboni face à Angers juste avant la trêve internationale. Reste qu’avec cette blessure contractée en sélection, on est en droit de se demander si l’ancien joueur de Monza va réussir à lancer un jour son aventure avec Marseille même si pour l’instant, on se refuse du côté de la cité phocéenne à parler trop vite d’erreur de casting.