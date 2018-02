OM : Cet OM fait très peur, un joueur explique pourquoi

Dans : OM, Ligue 1, SMC.

Avant le choc de dimanche soir entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux, Julien Féret, milieu de Caen, a énoncé les différents points forts de l'équipe de Rudi Garcia.

Suite à un début de saison compliqué, le club phocéen a parfaitement trouvé son allure de croisière, entre la Ligue 1, l'Europa League et la Coupe de France. Seul club français encore invaincu en 2018, l'OM réalise pour l'instant un début d'année parfait, qui lui permet d'être troisième de L1 devant l'OL. Après sa belle victoire contre Braga en seizième aller de C3 (3-0), Marseille jouera un vrai test contre Bordeaux au Vélodrome, face à la formation de Gustavo Poyet, vainqueur de ses quatre derniers matchs. Mais selon Julien Féret, l'OM a toutes les qualités individuelles et collectives pour gagner en confiance avant le retour face à Braga et la double confrontation nationale contre le PSG.

« Avec Payet, ça devient vite le bazar, il est un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans l'axe. Il est difficile à marquer et les actions partent souvent de lui, ce qu'on a tendance à oublier. Le danger peut néanmoins venir de partout, et même des latéraux, qui montent beaucoup. Avec le travail et les joueurs d'expérience comme Luiz Gustavo ou Adil Rami, l'équilibre est toujours maintenu, ce qui permet aux autres de briller. Comme ils ont beaucoup d'individualités devant, tu as l'impression qu'à tout moment, les quatre ou cinq joueurs de devant peuvent marquer. Ça t'oblige à rester hyper vigilant pendant toute la durée du match, ce qui est toujours difficile », a lancé, dans les colonnes de L'Equipe, le capitaine normand, qui sait de quoi il parle puisque le Stade Malherbe a encaissé sept buts sans en marquer un seul contre Marseille en Ligue 1 cette saison.